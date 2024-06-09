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        Samsun'da YKS'ye geç kalan öğrenciyi polis yetiştirdi

        Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan öğrenciyi Yunus ekibi sınav merkezine yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 17:04 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:04
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        Samsun'da YKS'ye geç kalan öğrenciyi polis yetiştirdi
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        Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan öğrenciyi Yunus ekibi sınav merkezine yetiştirdi.

        İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'ndeki Köksal Ersayın Anadolu Lisesi'nde sınava girecek aday, geç kalacağını anlayınca Yunus ekiplerinden yardım istedi.

        Polis, öğrencinin Köksal Ersayın Anadolu Lisesi sınav salonuna motorla yetişmesini sağladı.

        Okul önünde bekleyen sınava giren adayların aileleri, öğrenciyi sınava yetiştiren polisi alkışladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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