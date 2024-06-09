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        Maç sırasında rahatsızlanan teknik direktör hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde oynanan maçta aniden rahatsızlanan teknik direktör hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 20:32 Güncelleme: 09.06.2024 - 20:32
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        Maç sırasında rahatsızlanan teknik direktör hastaneye kaldırıldı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde oynanan maçta aniden rahatsızlanan teknik direktör hastaneye kaldırıldı.

        Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda mücadele eden Yakakent Denizspor ile Samsun Vefaspor karşılaştı.

        Yakakent Denizspor'un teknik direktörü Turgay Kullukçu (59) maçı izlerken aniden rahatsızlandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kullukçu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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