Maç sırasında rahatsızlanan teknik direktör hastaneye kaldırıldı
Samsun'un Yakakent ilçesinde oynanan maçta aniden rahatsızlanan teknik direktör hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde oynanan maçta aniden rahatsızlanan teknik direktör hastaneye kaldırıldı.
Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda mücadele eden Yakakent Denizspor ile Samsun Vefaspor karşılaştı.
Yakakent Denizspor'un teknik direktörü Turgay Kullukçu (59) maçı izlerken aniden rahatsızlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kullukçu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
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