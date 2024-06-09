Samsun'da 1 milyon 80 bin makaron ele geçirildi

Samsun'da 1 milyon 80 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 1 milyon 80 bin mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.