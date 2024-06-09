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        Samsun'da 1 milyon 80 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'da 1 milyon 80 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 21:25 Güncelleme: 09.06.2024 - 21:25
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        Samsun'da 1 milyon 80 bin makaron ele geçirildi
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        Samsun'da 1 milyon 80 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 1 milyon 80 bin mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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