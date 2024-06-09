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        "Yüzyıllık Destan: Savaş" oyunu Samsun'da tiyatroseverlerle buluştu

        Yüzyıllık Destan üçlemesinin ikinci oyunu "Yüzyıllık Destan: Savaş", Samsun'da sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 22:33 Güncelleme: 09.06.2024 - 22:33
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        "Yüzyıllık Destan: Savaş" oyunu Samsun'da tiyatroseverlerle buluştu
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        Yüzyıllık Destan üçlemesinin ikinci oyunu "Yüzyıllık Destan: Savaş", Samsun'da sahnelendi.

        Haluk Özenç'in yazdığı, Barış Erdenk'in yönettiği oyun, Samsun Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sunuldu.

        Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelen oyunda Mustafa Kemal Paşa'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer canlandırıyor.

        Üçlemenin ilk oyunu "Yüzyıllık Destan: Ateş"te, bir milletin silkinerek kendine gelmesi, nihayet Meclisini kurarak Cumhuriyet'e giden zorlu yolda geri dönüşü olmayan adımlar atması, 19 Mayıs'tan 23 Nisan'a uzanan destansı bir hikayeyle anlatılıyor.

        "Yüzyıllık Destan: Savaş" ise 23 Nisan'dan Gazi Mustafa Kemal'in "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emriyle başlayan Büyük Taarruz'a, yani 30 Ağustos 1922'ye kadar süren Kurtuluş Savaşı'nın cephedeki gerçek mücadelesini konu ediniyor.

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