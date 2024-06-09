"Yüzyıllık Destan: Savaş" oyunu Samsun'da tiyatroseverlerle buluştu

"Yüzyıllık Destan: Savaş" ise 23 Nisan'dan Gazi Mustafa Kemal'in "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emriyle başlayan Büyük Taarruz'a, yani 30 Ağustos 1922'ye kadar süren Kurtuluş Savaşı'nın cephedeki gerçek mücadelesini konu ediniyor.

Üçlemenin ilk oyunu "Yüzyıllık Destan: Ateş"te, bir milletin silkinerek kendine gelmesi, nihayet Meclisini kurarak Cumhuriyet'e giden zorlu yolda geri dönüşü olmayan adımlar atması, 19 Mayıs'tan 23 Nisan'a uzanan destansı bir hikayeyle anlatılıyor.

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