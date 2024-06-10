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        Samsun'da "Gazze'ye destek, soykırıma dur de!" etkinliği düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana aralıksız devam eden saldırılara tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 02:11 Güncelleme: 10.06.2024 - 02:11
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        Samsun'da "Gazze'ye destek, soykırıma dur de!" etkinliği düzenlendi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana aralıksız devam eden saldırılara tepki gösterildi.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Gazze'ye destek, soykırıma dur de!" sloganıyla düzenlenen etkinlikte soykırımın durdurulması ve masum Filistinlilerin korunması için birlik çağrısı yapıldı.

        Yatsı namazı sonrası sivil toplum platformlarının temsilcilerinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan açıklamalarıyla başlayan etkinlik İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucu Başkanı Dr. İhsan Şenocak'ın "Soykırıma dur de" konferansı ile devam etti.

        Dr. Şenocak, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat, çekerek uluslararası topluluklara ve toplumlara bu soykırıma dur demeleri için çağrı yaptı.

        Etkinlik alanında toplanan vatandaşlar, Filistin'e desteğini göstererek Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Gazze'yi destekleyen sloganlar attı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunmasının ardından vatandaşlar, Gazze konulu fotoğraf sergisini gezdi.

        Etkinliğe, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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