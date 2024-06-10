Samsun'da "Gazze'ye destek, soykırıma dur de!" etkinliği düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana aralıksız devam eden saldırılara tepki gösterildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Gazze'ye destek, soykırıma dur de!" sloganıyla düzenlenen etkinlikte soykırımın durdurulması ve masum Filistinlilerin korunması için birlik çağrısı yapıldı.

Yatsı namazı sonrası sivil toplum platformlarının temsilcilerinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan açıklamalarıyla başlayan etkinlik İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucu Başkanı Dr. İhsan Şenocak'ın "Soykırıma dur de" konferansı ile devam etti.