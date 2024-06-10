Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı "Tabiat Anıtı" Çağlayan Çalkaya Takım Şelaleleri ile turizmden pay almak istiyor

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Tabiat Anıtı" olarak ilan edilen Çağlayan Çalkaya Takım Şelaleleri'nin turizme kazandırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı "Tabiat Anıtı" Çağlayan Çalkaya Takım Şelaleleri ile turizmden pay almak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Tabiat Anıtı" olarak ilan edilen Çağlayan Çalkaya Takım Şelaleleri'nin turizme kazandırılması hedefleniyor.

        İlçede orman içinde 13 hektarlık alanda sıralı 6 şelaleden oluşan ve 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Tabiat Anıtı" ilan edilen Çağlayan Çalkaya Takım Şelaleleri, doğal güzelliği ile öne çıkıyor.

        Sahip olduğu şelalelerle turizmden pay almak isteyen ilçede, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Başkan Yardımcısı Hayrettin Akman ve Belediye Meclisi üyeleri bölgede incelemelerde bulundu.

        Belediye Başkanı Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm potansiyeli yüksek bir ilçe olduklarını ancak turizmden yeterince yararlanamadıklarını söyledi.

        Daha önce patika yolla ulaşılan Çağlayan Çalkaya Takım Şelaleleri'ne Tabiat Anıtı ilan edilmesinin ardından Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yol çalışması başlatıldığını aktaran Karaca, iki kilometrelik yolun bu yıl bitirilmesi için girişimde bulunduklarını belirtti.

        Doğa harikası takım şelalelerini herkesin gelip görmesini istediklerini vurgulayan Karaca, "Saklı bir cennet. Halen daha gün yüzüne çıkarılamamış değerlerimiz var. Garpu Kalesi, Kaya Mezarları ve Karacaören Şelaleleri'miz gibi. Biz de buraların gün yüzüne çıkartılması için mücadele ediyoruz. İnşallah buraların yollarını bir an evvel yapıp halkımızın kullanımına açmak istiyoruz. Bu tür değerlerimizin il dışından ve yurt dışından vatandaşlarımızın gelip görmesini istiyoruz. Biz onları ilçemizde turist olarak değil misafir olarak ağırlayacağız. Herkesi Salıpazarı ilçemize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı

        Benzer Haberler

        Samsun'da "Gazze'ye destek, soykırıma dur de!" etkinliği düzenlendi
        Samsun'da "Gazze'ye destek, soykırıma dur de!" etkinliği düzenlendi
        Samsun'da konserde görev sırasında kalp krizi geçiren polis hastaneye kaldı...
        Samsun'da konserde görev sırasında kalp krizi geçiren polis hastaneye kaldı...
        Polis memuru konser alanındaki tartışmaya müdahale ederken kalp krizi geçir...
        Polis memuru konser alanındaki tartışmaya müdahale ederken kalp krizi geçir...
        "Yüzyıllık Destan: Savaş" oyunu Samsun'da tiyatroseverlerle buluştu
        "Yüzyıllık Destan: Savaş" oyunu Samsun'da tiyatroseverlerle buluştu
        Samsun'da 1 milyon 80 bin makaron ele geçirildi
        Samsun'da 1 milyon 80 bin makaron ele geçirildi
        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sinemanın usta ismi Ediz Hun sevenleriyle...
        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sinemanın usta ismi Ediz Hun sevenleriyle...