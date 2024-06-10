Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 1 kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla aranan 2 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçakla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:12 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 1 kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla aranan 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçakla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

        Çay Mahallesi'nde bulunan bir restoranda dün garson olarak çalışan Ş.A. (41), saldırıya uğradığı iki kişi tarafından karın kısmından bıçaklandı.

        Ağır yaralanan Ş.A. sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Olay sonrası İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında görgü tanıkları ve kamera kayıtları incelenmesi sonucu 13 suç kaydı bulunan K.Ş. (19) ile 5 suç kaydı bulunan M.A.S. (39) saklandıkları İlkadım Kışla Mahallesi'nde yakalandı.

        Gözaltına alınan ve haklarında bıçakla kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılan zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Havza'da Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı
        Havza'da Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı
        Salıpazarı "Tabiat Anıtı" Çağlayan Çalkaya Takım Şelaleleri ile turizmden p...
        Salıpazarı "Tabiat Anıtı" Çağlayan Çalkaya Takım Şelaleleri ile turizmden p...
        Samsun'da "Gazze'ye destek, soykırıma dur de!" etkinliği düzenlendi
        Samsun'da "Gazze'ye destek, soykırıma dur de!" etkinliği düzenlendi
        Samsun'da konserde görev sırasında kalp krizi geçiren polis hastaneye kaldı...
        Samsun'da konserde görev sırasında kalp krizi geçiren polis hastaneye kaldı...
        Polis memuru konser alanındaki tartışmaya müdahale ederken kalp krizi geçir...
        Polis memuru konser alanındaki tartışmaya müdahale ederken kalp krizi geçir...
        "Yüzyıllık Destan: Savaş" oyunu Samsun'da tiyatroseverlerle buluştu
        "Yüzyıllık Destan: Savaş" oyunu Samsun'da tiyatroseverlerle buluştu