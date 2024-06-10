Samsun'da 1 kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla aranan 2 kişi yaralandı

Olay sonrası İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında görgü tanıkları ve kamera kayıtları incelenmesi sonucu 13 suç kaydı bulunan K.Ş. (19) ile 5 suç kaydı bulunan M.A.S. (39) saklandıkları İlkadım Kışla Mahallesi'nde yakalandı.

Çay Mahallesi'nde bulunan bir restoranda dün garson olarak çalışan Ş.A. (41), saldırıya uğradığı iki kişi tarafından karın kısmından bıçaklandı.

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