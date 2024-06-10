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        19 Mayıs Şehit Burhan Yazıcı İlk ve Ortaokulu'nda yıl sonu etkinlikleri düzenlendi

        19 Mayıs ilçesinde Şehit Burhan Yazıcı İlk ve Ortaokulu tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında kermes ve mezuniyet etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:54
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        19 Mayıs Şehit Burhan Yazıcı İlk ve Ortaokulu'nda yıl sonu etkinlikleri düzenlendi
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        19 Mayıs ilçesinde Şehit Burhan Yazıcı İlk ve Ortaokulu tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında kermes ve mezuniyet etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikler kapsamında okul bahçesinde düzenlenen kermeste velilerin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu. Ardından mezuniyet töreni gerçekleştirildi ve mezuniyet pastası kesildi.

        Etkinliklerin son programı ortaokulu öğrencileri arasından yapılan satranç turnuvası ve resim sergisi oldu.

        Okul bahçesinde gerçekleşen satranç turnuvasında öğrenciler birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Resim sergisi ilgi gördü.

        Okul Müdürü Fikret Bostan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz mezuniyet töreni, kermes, satranç turnuvası ve resim sergisi etkinliklerimiz çok güzel geçti. Hem bizler hem de etkinliklere gelen katılımcılar keyifli vakit geçirdik. Bu tarz etkinlikler öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin kaynaşması ve iletişimin güçlendirilmesi açısından son derece önemli." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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