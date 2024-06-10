19 Mayıs Şehit Burhan Yazıcı İlk ve Ortaokulu'nda yıl sonu etkinlikleri düzenlendi

19 Mayıs ilçesinde Şehit Burhan Yazıcı İlk ve Ortaokulu tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında kermes ve mezuniyet etkinliği düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında okul bahçesinde düzenlenen kermeste velilerin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu. Ardından mezuniyet töreni gerçekleştirildi ve mezuniyet pastası kesildi.

Etkinliklerin son programı ortaokulu öğrencileri arasından yapılan satranç turnuvası ve resim sergisi oldu.

Okul bahçesinde gerçekleşen satranç turnuvasında öğrenciler birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Resim sergisi ilgi gördü.