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        Samsun'da kurbanlık alım satımı yapacaklara yönelik uyarı

        Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık alım satımı yapacak vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:55 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:55
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        Samsun'da kurbanlık alım satımı yapacaklara yönelik uyarı
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        Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık alım satımı yapacak vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu.

        Kurban Bayramı dolayısıyla Gölyazı Caddesi’ne kurulan kurban pazarında, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları kurbanlık alışverişinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

        Ayrıca, ekiplerce sahte parayı anlamanın yolları ile ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı ve satıcılara alım satım yaparken dikkat etmeleri gereken hususlar hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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