Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza Orman İşletme Şefliğinden ormanlara giriş yasağı açıklaması

        Havza'da orman yangınlarını önlemek amacıyla 01 Haziran ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:04 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Orman İşletme Şefliğinden ormanlara giriş yasağı açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza'da orman yangınlarını önlemek amacıyla 01 Haziran ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

        Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, yaptığı açıklamada, Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun toplandığını söyledi.

        Mutlu, orman yangınlarını önlemek amacıyle 01 Haziran ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını belirterek, "Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla Havza Kaymakamlığımız tarafından bir dizi tedbir alındı." dedi.

        Mutlu, "Alınan tedbirler kapsamında 01 Haziran ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu araç kullanmak ve kamp yapmak yasaklandı. Alınan kararlar çerçevesinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılması da yasaklanmıştır. Ayrıca ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecek. Öte yandan sahipsiz hayvanları beslemek isteyenler izin alarak ormanlara girebilecekler." diye konuştu.

        Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın da yasaklandığına değinen Mutlu, "Orman yangınları nedeniyle biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür. Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur. Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel, taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür. İklim sisteminde bozulmalar görülür. Bunların önüne geçilmesi için halkımızın orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları gerekli.” ifadelerini kullandı.

        Yangına zamanında müdahalenin de önem taşıdığına değinen Rıdvan Mutlu, "Vatandaşlarımız ormanlık alanda duman veya ateş görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi ve 177 yangın ihbar hattına zaman kaybetmeden haber vermelidir. Orman varlıklarımızın, doğanın ve canlıların korunması için halkımızı orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        YKS'de yapay zekalı kopya
        YKS'de yapay zekalı kopya
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        İki genci öldürüp kuyuya atmışlardı! Cezalar açıklandı!
        İki genci öldürüp kuyuya atmışlardı! Cezalar açıklandı!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç

        Benzer Haberler

        Samsun'da kurbanlık alım satımı yapacaklara yönelik uyarı
        Samsun'da kurbanlık alım satımı yapacaklara yönelik uyarı
        19 Mayıs Şehit Burhan Yazıcı İlk ve Ortaokulu'nda yıl sonu etkinlikleri düz...
        19 Mayıs Şehit Burhan Yazıcı İlk ve Ortaokulu'nda yıl sonu etkinlikleri düz...
        Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi'nde "Tarih Sokağı" açıldı
        Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi'nde "Tarih Sokağı" açıldı
        Salıpazarı ilçesinde Tepealtı Doğa, Bilim ve Matematik Okulu açıldı
        Salıpazarı ilçesinde Tepealtı Doğa, Bilim ve Matematik Okulu açıldı
        19 Mayıs'ta halı sahanın açılışı yapıldı
        19 Mayıs'ta halı sahanın açılışı yapıldı
        Bafra'da yaz spor okuları kayıtları başladı
        Bafra'da yaz spor okuları kayıtları başladı