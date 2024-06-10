Samsun'da iş yerine ateş açan 4 kişi yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde iş yerine tüfekle ateş açıp kaçan 4 kişi yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde iş yerine tüfekle ateş açıp kaçan 4 kişi yakalandı.
Unkapanı Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan Cafer A'ya ait işyerine daha önceden husumetli oldukları öğrenilen kişilerce araçtan ateş açıldı.
İş yerine tüfekle ateş edip kaçan şüpheliler hakkında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının beyanlarını değerlendirilmesi sonucu tüfekle ateş eden C.T. (21) ile araçta bulunan H.A. (24), E.K. (26) ve H.K.U'yu (26), Selahiye Mahallesi'nde saklandıkları yerde tüfek ile birlikte yakaladı.
Dört şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.