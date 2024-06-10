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        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:35 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:35
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        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

        Liman Mahallesi Zilfansuyu mevkisinde serinlemek için denize giren 14 yaşındaki otizmli E.T'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlardan Fikri Aydın suya girerek çocuğu kurtardı.

        İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekibince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından E.T, Alaçam Şehir Stadı'na inen ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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