Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekibince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından E.T, Alaçam Şehir Stadı'na inen ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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