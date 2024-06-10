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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobil çarpıştı, sürücü ile yolcu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:53 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:53
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobil çarpıştı, sürücü ile yolcu hastaneye kaldırıldı.

        Samet A. yönetimindeki 34 YH 011 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda Ali A'nın kullandığı 34 GN 5846 plakalı otomobille çapıştı.

        Kazanın etkisiyle araçlardan biri 55 NH 733 plakalı park halindeki başka bir araca çarparak durdu.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Ambulans ekibince yaralanan sürücü Samet ile yolcu Suat A, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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