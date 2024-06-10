Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle araçlardan biri 55 NH 733 plakalı park halindeki başka bir araca çarparak durdu.

Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobil çarpıştı, sürücü ile yolcu hastaneye kaldırıldı.

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