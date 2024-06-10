Havza'da resim ve teknoloji tasarım sergisi açıldı

Havza Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli resim ve teknoloji tasarım sergisi açıldı.

Okulun yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve okul öğrencileri tarafından yıl boyu yapılan resim ve teknolojik tasarımların yer aldığı serginin açılışını Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Hüseyin Yavuz, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sergimizi yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenledik. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin gelişimine katkı sunmakta." dedi.