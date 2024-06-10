Samsun'da tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince N.Ç'nin tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satacağı bilgisi üzerine adresine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 17 sikke, 5 tarihi obje, 1 el dedektörü, 1 kursıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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