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        Samsun'da tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 21:48 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:48
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        Samsun'da tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince N.Ç'nin tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satacağı bilgisi üzerine adresine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, 17 sikke, 5 tarihi obje, 1 el dedektörü, 1 kursıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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