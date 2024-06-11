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        Havza Yöresel Ürünler Üretim Projesi görüşüldü

        Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:06 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:11
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        Havza Yöresel Ürünler Üretim Projesi görüşüldü
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        Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

        Gültekin, İkiz'i makamında ziyaret ederek, bir süre önce DOKAP ve Havza Belediyesi aradında imzalanan İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifine ekipman desteği sağlamayı hedefleyen Havza Yöresel Ürünler Üretim Projesi hakkında istişarede bulundu.

        Gültekin, DOKAP olarak bölgenin kalkınması için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, üretime katılan kadınların gücüne güç katmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

        İkiz ise kadının istihdama ve üretime katılmasının önemine değinerek, "Havza’da istihdamın artması için farklı alanlarda projeler geliştirilmekte. Havza Belediyesi olarak bizler de bu projelerin içindeyiz. Kadınlarımızın üretime ve istihdam dahil olması önemli bir konu. Havza Belediyesi olarak Havza YEG iş birliğinde üzerimize düşeni yapmaktayız. Kadın ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlüdür. Havza Belediyesi olarak kendi ayağının üzerinde duran, üretenin her zaman yanındayız. Bu kapsamda DOKAP ile imzaladığımız proje ile kadınlarımıza 615 bin liralık destek sağlamış olcağız. İnşallah projemizi kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.

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