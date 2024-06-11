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        Tekkeköy'de Kurban Bayramı öncesi kasaplarda denetim yapıldı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde kasaplarda denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:40
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        Tekkeköy'de Kurban Bayramı öncesi kasaplarda denetim yapıldı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde kasaplarda denetim gerçekleştirildi.

        Tekkeköy Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayramı öncesi Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bilgisi dahilinde kasaplarda kıyma makinelerinin temizliği ve hijyeni kontrol etti.

        Denetimde işletmelere uyarıda bulunuldu.

        Veteriner İşleri Müdürü Levent Çakman, ilçede 10 kasap dükkanını denetlediklerini belirterek, "Denetlemeler sonucunda herhangi sorun olmadı, gıda kodeksine uygun oldukları belirlendi." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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