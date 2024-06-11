Tekkeköy'de Kurban Bayramı öncesi kasaplarda denetim yapıldı

Veteriner İşleri Müdürü Levent Çakman, ilçede 10 kasap dükkanını denetlediklerini belirterek, "Denetlemeler sonucunda herhangi sorun olmadı, gıda kodeksine uygun oldukları belirlendi." ifadesini kullandı.

Tekkeköy Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayramı öncesi Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bilgisi dahilinde kasaplarda kıyma makinelerinin temizliği ve hijyeni kontrol etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.