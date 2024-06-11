Salıpazarı Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi düzenlendi

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.

Salıpazarı Spor Salonu'nda yapılan serginin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Ali Akyıldız, Halk Eğitimi Merkezlerinin beşikten mezara kadar eğitim ilkesiyle hareket ederek tüm bireylere, toplumun tüm renklerine hizmet etmeyi amaçladığını söyledi.

Akyldız, "Halkımızın sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak, onlara bilgi ve beceri kazandırmak, okuma-yazma bilmeyenlere okuma-yazma öğretmek, eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmak, kültürel eserlerimizi korumak, kollamak, yaygınlaştırma kurslarımızın en önemli gayesidir." dedi. Programda okuma-yazma kursunu bitiren kursiyerlere belgeleri verildi. Öğrenciler tarafından jimnastik gösterileri ve müzik dinletisinin ardından kurdele kesimi yapılarak serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler sergiyi gezdi.