Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi düzenlendi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun’un Salıpazarı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.

        Salıpazarı Spor Salonu'nda yapılan serginin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Ali Akyıldız, Halk Eğitimi Merkezlerinin beşikten mezara kadar eğitim ilkesiyle hareket ederek tüm bireylere, toplumun tüm renklerine hizmet etmeyi amaçladığını söyledi.

        Akyldız, "Halkımızın sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak, onlara bilgi ve beceri kazandırmak, okuma-yazma bilmeyenlere okuma-yazma öğretmek, eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmak, kültürel eserlerimizi korumak, kollamak, yaygınlaştırma kurslarımızın en önemli gayesidir." dedi.

        Programda okuma-yazma kursunu bitiren kursiyerlere belgeleri verildi. Öğrenciler tarafından jimnastik gösterileri ve müzik dinletisinin ardından kurdele kesimi yapılarak serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler sergiyi gezdi.

        Serginin açılışına, Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, İlçe Müftüsü Kenan Doğru ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkanı Adem Osma ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"

        Benzer Haberler

        Tekkeköy'de Kurban Bayramı öncesi kasaplarda denetim yapıldı
        Tekkeköy'de Kurban Bayramı öncesi kasaplarda denetim yapıldı
        "Gençlerimizin Objektifinden Samsun'un Çevre Sorunları" fotoğraf yarışması...
        "Gençlerimizin Objektifinden Samsun'un Çevre Sorunları" fotoğraf yarışması...
        "Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi" Samsun'da sanatseverlerle buluşuyo...
        "Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi" Samsun'da sanatseverlerle buluşuyo...
        Havza Yöresel Ürünler Üretim Projesi görüşüldü
        Havza Yöresel Ürünler Üretim Projesi görüşüldü
        Samsun'da 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
        Samsun'da 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
        Samsun'da tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi
        Samsun'da tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi