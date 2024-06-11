Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kıran Mahallesi'nde şüphe üzerine A.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 665 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"

        Benzer Haberler

        Salıpazarı Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi düzenlendi
        Salıpazarı Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi düzenlendi
        Tekkeköy'de Kurban Bayramı öncesi kasaplarda denetim yapıldı
        Tekkeköy'de Kurban Bayramı öncesi kasaplarda denetim yapıldı
        "Gençlerimizin Objektifinden Samsun'un Çevre Sorunları" fotoğraf yarışması...
        "Gençlerimizin Objektifinden Samsun'un Çevre Sorunları" fotoğraf yarışması...
        "Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi" Samsun'da sanatseverlerle buluşuyo...
        "Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi" Samsun'da sanatseverlerle buluşuyo...
        Havza Yöresel Ürünler Üretim Projesi görüşüldü
        Havza Yöresel Ürünler Üretim Projesi görüşüldü
        Samsun'da 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
        Samsun'da 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı