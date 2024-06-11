Samsun'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kıran Mahallesi'nde şüphe üzerine A.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 665 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.