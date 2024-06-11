Yaşayan mirasın ustaları Samsun Kültür Yolu Festivali'nde

Samsun'da Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında UNESCO akreditasyonlu Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği'nden (ANELSANDER) zanaatkarlar vatandaşlarla buluşturuluyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için adım attığı Tütün İskelesi'nde kurulan stantları ziyaret eden vatandaşlar zanaatkarların ürettiği el sanatlarını yakından inceliyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden ustalar ve Samsun'daki geleneksel el sanatlarını yaşatan ustalar ile birlikte, Anadolu kültürünün değerleri ve meslek hikayeleri üzerine söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Festivalde vatandaşlar, deri işleme, ahşap oyma, seramik, ebru, telkari, sedef işleme, çini ve yumurta kabuğu oyma gibi sanatların nasıl yapıldığını görme fırsatı yakalıyor.

Festivale katılan Samsun'un Çarşamba ilçesinde coğrafi işaretli Çarşamba yumurta topuk ayakkabı üreticisi Mithat Özcan, AA muhabirine, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş mesleklerli vatandaşlara anlatmak ve gelecek nesillere aktarmaya çalışmak olduğunu söyledi.

Özcan, "Biz burada yapmış olduğumuz çarşamba ayakkabısı, yumurta burun, yumurta topuk ayakkabımızı sergiliyoruz. Ayakkabımız zaten tescilli bir marka. Çarşamba'ya kazanılmış bir marka ürün. Burada unutulmaya yüz tutmuş meslekler tanıtılıyor, festivalimiz bu şekilde devam ediyor. dedi.