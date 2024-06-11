Ayvacık'ta Çevre Haftası etkinliği düzenlendi

Çevre etkinliğine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil İbrahim Yaman ve İsmail Uzun, TEMA Vakfı Samsun İl Temsilci Yardımcısı Yusuf Dursun Durmuş, lise ve ilkokul öğrencileri katıldı.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği işbirliğiyle Kılçadır bölgesinde yapılan etkinlikte 60 öğrenci ve katılımcılar çevredeki çöpleri topladı.

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