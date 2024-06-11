Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ayvacık'ta Çevre Haftası etkinliği düzenlendi

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çevre temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvacık'ta Çevre Haftası etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çevre temizliği yapıldı.

        Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği işbirliğiyle Kılçadır bölgesinde yapılan etkinlikte 60 öğrenci ve katılımcılar çevredeki çöpleri topladı.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Melikşah Şahin, yaptığı konuşmada, iklim değişikliğine dikkati çekerek doğanın korunmasının önemine dikkati çekti.

        Çevre etkinliğine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil İbrahim Yaman ve İsmail Uzun, TEMA Vakfı Samsun İl Temsilci Yardımcısı Yusuf Dursun Durmuş, lise ve ilkokul öğrencileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı

        Benzer Haberler

        Amerikan beyaz kelebeği, başta fındık olmak üzere 600'den fazla bitkiye zar...
        Amerikan beyaz kelebeği, başta fındık olmak üzere 600'den fazla bitkiye zar...
        Alaçam'da Kültür Şenliği yapıldı
        Alaçam'da Kültür Şenliği yapıldı
        Samsun'da Çevre Haftası kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Samsun'da Çevre Haftası kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Yaşayan mirasın ustaları Samsun Kültür Yolu Festivali'nde
        Yaşayan mirasın ustaları Samsun Kültür Yolu Festivali'nde
        KOSGEB'den dijital dönüşüm projelerine 20 milyon liraya kadar finansman des...
        KOSGEB'den dijital dönüşüm projelerine 20 milyon liraya kadar finansman des...
        Samsun'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
        Samsun'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı