19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Eğitim öğretim döneminin sonunun gelmesiyle mezun olan öğrenciler için okul bahçesinde tören düzenlendi.

Törende başarılı öğrencilere plaket takdimi yapıldı. Tören sonrasında mezun olan tüm öğrenciler ve öğretmenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul müdürü Birol Kağıt, eğitim hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olan lise eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, bundan sondaki yaşamlarında başarı diledi.