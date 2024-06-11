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        19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:17 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:17
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        19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
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        19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Eğitim öğretim döneminin sonunun gelmesiyle mezun olan öğrenciler için okul bahçesinde tören düzenlendi.

        Törende başarılı öğrencilere plaket takdimi yapıldı. Tören sonrasında mezun olan tüm öğrenciler ve öğretmenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Okul müdürü Birol Kağıt, eğitim hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olan lise eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, bundan sondaki yaşamlarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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