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        Şehit Nejat Yaman Ortaokulu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Şehit Nejat Yaman Ortaokulu öğrencileri, yıl sonu tiyatro gösterisi sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:22 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:24
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        Şehit Nejat Yaman Ortaokulu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Şehit Nejat Yaman Ortaokulu öğrencileri, yıl sonu tiyatro gösterisi sahneledi.

        Okulun tiyatro kulübü, ünlü yazar Jules Verne'in "80 Günde Devri Alem" adlı romanını canlandırdı.

        Sosyal bilgiler öğretmeni Harun Tırpancı tarafından verilen tiyatro eğitiminin ardından öğrenciler, yıl sonu gösterisinde okulun salonunda gösterilerini sundu.

        Öğrenciler, giydikleri kostümler ve sergiledikleri performanslarla beğeni topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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