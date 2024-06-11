Bafra'da Kurban Bayramı öncesinde sürücüler bilgilendirildi

Kaymakam Vekili Kılıç, yaptığı açıklamada, "Amacımız bu bayramda can kaybı yaşamamak. Minimum yaralanmayla, minimum trafik kazasıyla bu bayramı atlatmak. Şimdiden tüm sürücülerimize, tüm vatandaşlarımıza Bafra Kaymakamlığı, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü adına hayırlı bayramlar, hayırlı yolculuklar diliyoruz." dedi.

Sürücü ve yolculara broşür dağıtılarak trafik kurallarına uymaları istendi. Kek ikram edilirken, çocuklara ise pazıl dağıtıldı.

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