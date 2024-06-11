Samsun'da elektrik akımına kapılan genç öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yasin Usta (23), Osmanbeyli Mahallesi'nde tarlada çalıştığı sırada devrilen elektrik direğindeki tele temas ederek akıma kapıldı.

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