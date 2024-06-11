Salıpazarı Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yemek yarışması düzenlendi

Yarışmanın ardından Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen resim sergisi gezildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler, tüm katılımcılara ise madalya verildi.

Yarışmada Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yağmur Alver birinci, Salıpazarı Anadolu Lisesi öğrencisi Semanur Çelebi ikinci, Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Melike Keleş ise üçüncü oldu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yemek yarışması düzenlendi.

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