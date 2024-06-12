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        Vezirköprü Kadın Orkestrası bu yılki konserini verdi

        Vezirköprü'de 2012 yılında oluşturulan Vezirköprü Kadın Orkestrası, bu yılki konserini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:11 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:13
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        Vezirköprü Kadın Orkestrası bu yılki konserini verdi
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        Vezirköprü'de 2012 yılında oluşturulan Vezirköprü Kadın Orkestrası, bu yılki konserini gerçekleştirdi.

        Çeşitli meslek gruplarından yaşamında herhangi bir enstrüman çalmamış kadınlardan oluşan orkestra, öğretmen müzisyen Reşat Gümüş tarafından çalıştırılıyor.

        Yıl sonunda konser veren ve bu yıl tamamen öğretmenlerden oluşan Kadınlar Orkestrası, Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde "Yaza merhaba" sloganıyla sahne aldı.

        Kadınlar Orkestrası'na Largo Müzik ve Mavi Düş toplulukları da eşlik etti.

        Konsere Belediye Başkanı Murat Gül ile davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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