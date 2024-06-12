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        Samsun'da bir kişi kazara tüfekle kendini yaraladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:18 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:18
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        Samsun'da bir kişi kazara tüfekle kendini yaraladı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Çetinkaya Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Gökhan B'nin (36) elindeki pompalı tüfek kazara ateş aldı.

        Saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu yaralanan Gökhan B, kardeşi tarafından araçla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

        Gökhan B, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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