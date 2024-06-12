Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Besmele-i Şerif Hat Sergisi Samsun'da sanatseverlerle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Besmele-i Şerif Hat Sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Besmele-i Şerif Hat Sergisi Samsun'da sanatseverlerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Besmele-i Şerif Hat Sergisi açıldı.

        Samsun Müzesi Geçici Sergi Alanı'ndaki Besmele-i Şerif Hat Sergisi'nde, hattatlar Osman Özçay, Serkan Selalmaz, Majid Alyousef, Sami Naddah, Abdurrahman Depeler, Davut Bektaş, Mehmed Özçay, Muhammed Yaman, Aydın Kızılyar, Yusuf Mazı, Menaf Nam, İbrahim Şengül ile Seyit Ahmet Depeler'in birer eseri yer alıyor.

        Müzeyi ziyaret edenler arasında yer alan lise öğrencisi Furkan Eren Sürücü, sergiyi beğenerek gezdiğini belirterek, "Sergiyi harikulade buldum. Adı üstünde besmele-i şerif, hepsinde 'Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla' yazıyor. Hüsnühat aslında öyle güzel bir sanat ki, hepsinde baktığımızda aslında aynı şey yazıyor ama hepsi farklı bir stille yazılmış. Bu da bunu kendine has kılan özelliklerden. Sergi ücretsiz. İnsanların da yoğun bir teveccühü var. Ben de merak edip geldim. Açıkçası etkinlikleri çok beğendim." diye konuştu.

        Sergiyi çok beğendiğini dile getiren üniversite öğrencisi Muhammed Eymen Arslan "Bütün eserler bizim kültür ve medeniyetimize çok önemli ışık tutan eserler. Serginin düzenlenmesinde emeği olanlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Sergiyi annesiyle birlikte ziyaret eden ilkokul 2. sınıf öğrencisi Bilal Agah Aydın da hat sanatına ilgi duyduğunu, sergiyi çok beğendiğini, eserlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Balayı yerine ödül töreni
        Balayı yerine ödül töreni
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Macron istifa edecek mi?
        Macron istifa edecek mi?
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı

        Benzer Haberler

        Samsun'da bir kişi kazara tüfekle kendini yaraladı
        Samsun'da bir kişi kazara tüfekle kendini yaraladı
        Samsun'da "İnsanlık İçin Yürüyoruz-Zulme Sessiz Kalma" yürüyüşü düzenlendi
        Samsun'da "İnsanlık İçin Yürüyoruz-Zulme Sessiz Kalma" yürüyüşü düzenlendi
        Vezirköprü Kadın Orkestrası bu yılki konserini verdi
        Vezirköprü Kadın Orkestrası bu yılki konserini verdi
        Tarla sularken elektrik akımına kapılıp öldü
        Tarla sularken elektrik akımına kapılıp öldü
        Samsun'da kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
        Samsun'da kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
        Salıpazarı Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yemek yarışmas...
        Salıpazarı Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yemek yarışmas...