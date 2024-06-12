Besmele-i Şerif Hat Sergisi Samsun'da sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Besmele-i Şerif Hat Sergisi açıldı.

Samsun Müzesi Geçici Sergi Alanı'ndaki Besmele-i Şerif Hat Sergisi'nde, hattatlar Osman Özçay, Serkan Selalmaz, Majid Alyousef, Sami Naddah, Abdurrahman Depeler, Davut Bektaş, Mehmed Özçay, Muhammed Yaman, Aydın Kızılyar, Yusuf Mazı, Menaf Nam, İbrahim Şengül ile Seyit Ahmet Depeler'in birer eseri yer alıyor.

Müzeyi ziyaret edenler arasında yer alan lise öğrencisi Furkan Eren Sürücü, sergiyi beğenerek gezdiğini belirterek, "Sergiyi harikulade buldum. Adı üstünde besmele-i şerif, hepsinde 'Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla' yazıyor. Hüsnühat aslında öyle güzel bir sanat ki, hepsinde baktığımızda aslında aynı şey yazıyor ama hepsi farklı bir stille yazılmış. Bu da bunu kendine has kılan özelliklerden. Sergi ücretsiz. İnsanların da yoğun bir teveccühü var. Ben de merak edip geldim. Açıkçası etkinlikleri çok beğendim." diye konuştu.