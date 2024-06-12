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        Havza Kültür Şenliği başladı

        Havza'da iki gün sürecek olan Havza Kültür Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:47 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:47
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        Havza Kültür Şenliği başladı
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        Havza’da iki gün sürecek olan Havza Kültür Şenliği başladı.

        Havza Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Havza Belediyesinin destekleri ile Kevser Parkı'nda düzenlenen şenliğin açılış konuşmasını Müftü Cemil Alıcı yaptı.

        Alıcı, şenliğin öğrencilere bir karne hediyesi olarak hazırlandığını belirterek, "Okulların son günlerinde öğrencilerimiz ile hoş bir zaman geçirmek ve onların eğlenmelerine vesile olmak adına düzenlediğimiz etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah tüm öğrencilerimizi yaz Kur'an kurslarımıza bekliyoruz." dedi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada geleceğimizin büyükleri çocuklarımız ile zaman geçirmekten ötürü mutluyuz. Havza Belediyesi olarak çocuklarımız için yapılan her etkinliğin içinde olmaya, onların yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Havza Belediye Başkanı İkiz, İlçe Müftüsü Alıcı ve katılımcılar oyun istasyonlarını ziyaret ettiler.

        Katılımcılar son olarak Havza Müftülüğü tarafından açılan Filistin’de yaşanan zulmü anlatan resim sergisini gezdiler.

        Etkinliğe katılan çocuklar alanda kurulan bocce, floor curling, dart, ok, ebru ve yüz boyama stantlarında gönüllerince eğlendiler. Öğrencilere Havza Müftülüğü tarafından ikramlarda bulunuldu.

        Etkinliklerde ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stantta öğrencilere diş sağılığı eğitimi verildi.

        Etkinliğe, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Kursal, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, davetliler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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