Havza’da iki gün sürecek olan Havza Kültür Şenliği başladı.

Havza Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Havza Belediyesinin destekleri ile Kevser Parkı'nda düzenlenen şenliğin açılış konuşmasını Müftü Cemil Alıcı yaptı.

Alıcı, şenliğin öğrencilere bir karne hediyesi olarak hazırlandığını belirterek, "Okulların son günlerinde öğrencilerimiz ile hoş bir zaman geçirmek ve onların eğlenmelerine vesile olmak adına düzenlediğimiz etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah tüm öğrencilerimizi yaz Kur'an kurslarımıza bekliyoruz." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada geleceğimizin büyükleri çocuklarımız ile zaman geçirmekten ötürü mutluyuz. Havza Belediyesi olarak çocuklarımız için yapılan her etkinliğin içinde olmaya, onların yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz." diye konuştu. Konuşmaların ardından Havza Belediye Başkanı İkiz, İlçe Müftüsü Alıcı ve katılımcılar oyun istasyonlarını ziyaret ettiler. Katılımcılar son olarak Havza Müftülüğü tarafından açılan Filistin’de yaşanan zulmü anlatan resim sergisini gezdiler.