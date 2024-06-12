Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

        Bafra Belediyesi, Kurban Bayramı'nda Aşevi aracılığıyla hayırseverlerin bağışladığı kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya bu yıl da devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:50 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bafra Belediyesi, Kurban Bayramı’nda Aşevi aracılığıyla hayırseverlerin bağışladığı kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya bu yıl da devam edecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, haftanın 6 günü 286 hanede 652 ihtiyaç sahibi vatandaşa günde iki öğün sıcak yemek yardımı gerçekleştiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Aşevi, Kurban Bayramı'nın 1. gününden itibaren hayırsever vatandaşların kurban bağışlarını kabul edecek.

        Kurban Bayramı’nda 4 gün boyunca hayırseverlerin bağışladığı payları kabul edecek olan Bafra Belediyesi Aşevi, bağışlanan kurban paylarını günlük yemeklerin et ihtiyacını karşılamanın yanında kurban kesemeyen ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağlayacak.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Mübarek Kurban Bayramı boyunca kardeş elini ihtiyaç sahibi ailelerimize uzatmak isteyen tüm vatandaşlarımızın kurban payı bağışlarını Aşevimiz üzerinden bu yıl da kabul ediyoruz. Bağışlanan kurban etleri aşevimizde hazırlanan yemeklerde kullanılmasının yanında, tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelilerimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Kolombiya’daki muz şirketinden paramiliterlere maddi yardım
        Kolombiya’daki muz şirketinden paramiliterlere maddi yardım
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru

        Benzer Haberler

        Havza Kültür Şenliği başladı
        Havza Kültür Şenliği başladı
        Besmele-i Şerif Hat Sergisi Samsun'da sanatseverlerle buluştu
        Besmele-i Şerif Hat Sergisi Samsun'da sanatseverlerle buluştu
        Samsun'da bir kişi kazara tüfekle kendini yaraladı
        Samsun'da bir kişi kazara tüfekle kendini yaraladı
        Samsun'da "İnsanlık İçin Yürüyoruz-Zulme Sessiz Kalma" yürüyüşü düzenlendi
        Samsun'da "İnsanlık İçin Yürüyoruz-Zulme Sessiz Kalma" yürüyüşü düzenlendi
        Vezirköprü Kadın Orkestrası bu yılki konserini verdi
        Vezirköprü Kadın Orkestrası bu yılki konserini verdi
        Tarla sularken elektrik akımına kapılıp öldü
        Tarla sularken elektrik akımına kapılıp öldü