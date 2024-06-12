Bafra'da kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Bafra Belediyesi, Kurban Bayramı’nda Aşevi aracılığıyla hayırseverlerin bağışladığı kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya bu yıl da devam edecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, haftanın 6 günü 286 hanede 652 ihtiyaç sahibi vatandaşa günde iki öğün sıcak yemek yardımı gerçekleştiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Aşevi, Kurban Bayramı'nın 1. gününden itibaren hayırsever vatandaşların kurban bağışlarını kabul edecek.

Kurban Bayramı’nda 4 gün boyunca hayırseverlerin bağışladığı payları kabul edecek olan Bafra Belediyesi Aşevi, bağışlanan kurban paylarını günlük yemeklerin et ihtiyacını karşılamanın yanında kurban kesemeyen ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağlayacak.