Yakakentli öğrenciler İstanbul ve Çanakkale'yi gezecek

Yakakent'ten yola çıkan öğrenciler, İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi, Yerebatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı ve Boğaz turu yapacak.

Proje kapsamında 8. sınıf öğrencilerini Türk tarihinin önemli zaferinin yaşandığı topraklara uğurladıklarını aktaran Aydoğdu, öğrencilere hayırlı ve keyifli bir gezi diledi.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, yaptığı açıklamada, belediye öncülüğünde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen İstanbul ve Çanakkale gezileri ile öğrencilerin eğitimine, sosyal, kültürel ve tarihi gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

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