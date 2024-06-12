Samsun'da lise öğrencileri Kore ve Kıbrıs gazilerini sınıflarında ağırladı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir lisede öğrencilerle bir araya gelen Kore ve Kıbrıs gazileri anılarını anlattı.

Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle ve Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında "Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi" üyelerini sınıflarında misafir etti.

Dernek Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Diril'in şehitlik, gazilik, vatan ve millet sevgisi konularındaki sunumu, öğrenciler tarafından dikkatle dinlendi.