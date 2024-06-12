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        Havza'da Müftülük tarafından kurban bağış standı ve irtibat bürosu açıldı

        Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Havza Müftülüğünce kurban bağış standı ve irtibat bürosu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:01 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:01
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        Havza'da Müftülük tarafından kurban bağış standı ve irtibat bürosu açıldı
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        Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Havza Müftülüğünce kurban bağış standı ve irtibat bürosu açıldı.

        Vekaleten kurban bağışı kabul çalışmaları kapsamında Havza Müftülüğü tarafından Kevser Camisi yanında kurban bağış standı ve irtibat bürosu oluşturuldu.

        Stantta din görevlilerince vatandaşlara vekaletle kurban kesimi hakkında bilgi verilirken, yurt içinde ve dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak kurbanlar için makbuz karşılığı bağış alınıyor.

        Stant ve büroyu ziyaret eden Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        İkiz, bağış stantlarıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi görüldüğünü belirterek, "İmkanı olan tüm vatandaşlarımızı ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek adına vekaleten kurban bağışına davet ediyorum." dedi.

        Alıcı da bugüne kadar 108 kişiden vekaleten kurban bağışı aldıklarını dile getirerek, "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendi. Kurumumuzun internet sitesi ve uygulamaları ile PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar, ilçe müftülükleri ve TDV şubelerinden de katılım sağlanabilir." diye konuştu.

        Alıcı, Filistin için kurban kampanyası bedelinin ise 9 bin 250 lira olduğunu, kurban vekaleti vereceklerin yalnızca "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden işlemlerini çevrim içi gerçekleştirebileceklerini sözlerine ekledi.

        Ziyarette İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Kursal da bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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