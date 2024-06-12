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        Havza TSO yönetiminden Havza Belediyesine ziyaret

        Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:10
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        Havza TSO yönetiminden Havza Belediyesine ziyaret
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        Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

        Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Meclis Başkanı Mustafa Başaran, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile oda genel sekreteri Arif Altun, İkiz'i ziyaret ederek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

        İkiz, Havza'nın turizmden sanayiye ekonomik hayatının gelişmesi için her türlü iş birliğine açık olduklarını vurgulayarak, "Bunun için ortak hareket etmek, ortak akıl ile ilçemize hizmet etmek çok önemli. Bunun en güzel örneği, Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulurken Havza TSO Başkanımız Erkan Acar ile yapılan uyumlu çalışmalar neticesinde geldiğimiz noktadır. İlçemiz artık göç veren değil, göç alan ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyen bir ilçe." dedi.

        Acar ise ilçedeki büyüme hızının Havza OSB ile doğru orantıda ilerlediğini dile getirerek, "Bu bilinç ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İnşallah belediyemiz ile ilçemizin ekonomik ve sosyal yaşantısına doğrudan etki edecek güzel işler yapacağız. Belediye Başkanımız Murat İkiz'e bir hayal olarak başlayan ve birlikte zorlu aşamalardan geçtiğimiz Havza OSB’ye vermiş olduğu emeklerden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Başaran da ilçe yapılacak her türlü iş birliğinin Havza'ya katkı sağlayacağına işaret ederek, "İlçemizin gerek sanayi gerek turizm ve bunlara bağlı ilçe ekonomisinin kalkınması için ilçe belediyemiz ile iş birliğimiz önemli." diye konuştu.

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