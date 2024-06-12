Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor

        Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:29 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk arttı.

        İlçenin farklı noktalarında kurulan bıçak bileme tezgahlarında bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Tezgahlarda bıçaklar 20, balta ve satırlar ise 30 ila 40 liraya bileniyor.

        Açılan tezgahlarda kurbanlık bıçaklar ise 100 ila 750 lira arasında satılıyor.

        25 Mayıs Mahallesi'nde açtığı tezgahta bıçak bileyen Şemsettin Kaya, işlerin birkaç gündür yoğunlaştığını belirterek, "Her evde 5-6 bıçak oluyor. Geçen yıl 6 bine yakın bileme yaptık." dedi.

        Sadi Çeri ise vatandaşların bıçaklarını biletme işini son güne bırakmaması tavsiyesinde bulunarak, "Her sene olduğu gibi bu sene de son günlere doğru yığılma yaşanmakta. Vatandaşlar, biletmek için son gün geldiğinde sıra beklemek zorunda kalacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Samsunspor'da Thomas Reis dönemi
        Samsunspor'da Thomas Reis dönemi
        Havza TSO yönetiminden Havza Belediyesine ziyaret
        Havza TSO yönetiminden Havza Belediyesine ziyaret
        Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaştı
        Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaştı
        Havza'da Müftülük tarafından kurban bağış standı ve irtibat bürosu açıldı
        Havza'da Müftülük tarafından kurban bağış standı ve irtibat bürosu açıldı
        Göçmen kuşlar gagalarıyla yönlerini bulup binlerce kilometre katediyor
        Göçmen kuşlar gagalarıyla yönlerini bulup binlerce kilometre katediyor
        Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı
        Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı