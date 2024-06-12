Canik Belediyesi kurban pazarında denetim yaptı

Canik Belediyesi, kurbanlık pazarında kontrol ve denetimlerini sürdürdü.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki kurbanlık pazarındaki denetime katıldı.

Burada satıcılarla görüşen Sandıkçı, kurban pazarına yönelik denetim ve kontrolleri aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’na küpe ve pasaporta sahip olmayan kurbanlıkların girişine müsaade etmediklerini belirten Sandıkçı, satışların Canik Belediyesi veteriner hekimleri gözetiminde gerçekleştiğini dile getirdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış yerlerinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Sandıkçı, “Kurbanlık satış yerlerinde denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Veteriner hekimlerimiz satışa sunulan kurbanlık hayvanların kontrollerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekiplerimizin gözetiminde satışların gerçekleştirildiği pazarımızın, temizlik ve alan kontrollerine özveriyle devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.