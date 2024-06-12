Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Canik Belediyesi kurban pazarında denetim yaptı

        Canik Belediyesi, kurbanlık pazarında kontrol ve denetimlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:08 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Canik Belediyesi kurban pazarında denetim yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Canik Belediyesi, kurbanlık pazarında kontrol ve denetimlerini sürdürdü.

        Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki kurbanlık pazarındaki denetime katıldı.

        Burada satıcılarla görüşen Sandıkçı, kurban pazarına yönelik denetim ve kontrolleri aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

        Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’na küpe ve pasaporta sahip olmayan kurbanlıkların girişine müsaade etmediklerini belirten Sandıkçı, satışların Canik Belediyesi veteriner hekimleri gözetiminde gerçekleştiğini dile getirdi.

        Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış yerlerinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Sandıkçı, “Kurbanlık satış yerlerinde denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Veteriner hekimlerimiz satışa sunulan kurbanlık hayvanların kontrollerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekiplerimizin gözetiminde satışların gerçekleştirildiği pazarımızın, temizlik ve alan kontrollerine özveriyle devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Alaçam'da minik öğrencilerin deniz görme isteği yerine getirildi
        Alaçam'da minik öğrencilerin deniz görme isteği yerine getirildi
        Havza'da bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
        Havza'da bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
        Samsunspor'da Thomas Reis dönemi
        Samsunspor'da Thomas Reis dönemi
        Havza TSO yönetiminden Havza Belediyesine ziyaret
        Havza TSO yönetiminden Havza Belediyesine ziyaret
        Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaştı
        Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaştı
        Havza'da Müftülük tarafından kurban bağış standı ve irtibat bürosu açıldı
        Havza'da Müftülük tarafından kurban bağış standı ve irtibat bürosu açıldı