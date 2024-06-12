GÜNCELLEME - Samsun'da kazara tüfekle kendini vuran kişi öldü

Buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Gökhan B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu yaralanan Gökhan B, kardeşi tarafından araçla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

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