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        Bafra'da otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:28
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        Bafra'da otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        C.E.K'in (17) kullandığı elektrikli bisiklet, Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi'nde, R.A'nın (25) kullandığı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulans ekibince, elektrikli bisiklet sürücüsü, ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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