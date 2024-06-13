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        Samsun'da kamyonun çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:49
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        Samsun'da kamyonun çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Onur A. (27) yönetimindeki 55 DJ 615 plakalı kamyon, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy Mahallesi mevkisinde Nuran H'nin (59) kullandığı 34 GJ 8332 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Cengiz B. (80) ile Fadik B. (80), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fadik B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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