Samsun'da kamyonun çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Cengiz B. (80) ile Fadik B. (80), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fadik B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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