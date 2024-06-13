Havza'da kurban pazarı kuruldu

Havza'da, yaklaşan Kurban Bayramı ile canlı hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Havza Canlı Payvan Pazarı'nda büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 70 bin ila 170 bin lira arasında değişirken, küçükbaş kurbanlıklar ise 8 bin lira ile 16 bin lira arasında alıcı buluyor.

Büyükbaş hayvan besicisi Şentürk Öyküoğlu, fiyatların piyasa şartlarının altında olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'nın iyice yaklaşması ile fiyatların artmasını bekliyoruz. Fiyatlarımız şu an piyasa şartlarına göre düşük, malımızın tam karşılığı değil. Geçen yıla göre kurban fiyatları arttı fakat piyasa düşük." dedi.