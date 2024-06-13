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        Havza'da kurban pazarı kuruldu

        Havza'da, yaklaşan Kurban Bayramı ile canlı hayvan pazarında hareketlilik başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:50 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:50
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        Havza'da kurban pazarı kuruldu
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        Havza'da, yaklaşan Kurban Bayramı ile canlı hayvan pazarında hareketlilik başladı.

        Havza Canlı Payvan Pazarı'nda büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 70 bin ila 170 bin lira arasında değişirken, küçükbaş kurbanlıklar ise 8 bin lira ile 16 bin lira arasında alıcı buluyor.

        Büyükbaş hayvan besicisi Şentürk Öyküoğlu, fiyatların piyasa şartlarının altında olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'nın iyice yaklaşması ile fiyatların artmasını bekliyoruz. Fiyatlarımız şu an piyasa şartlarına göre düşük, malımızın tam karşılığı değil. Geçen yıla göre kurban fiyatları arttı fakat piyasa düşük." dedi.

        Küçükbaş hayvan besicisi Mustafa Yılmaz ise az da olsa kar elde ettiklerini anlattı.

        Havza Kurban Komisyonu kararı doğrultusunda Canlı Hayvan Pazarı'nda Havza Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü personeli vatandaşlara yardımcı olmak için görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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