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        Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten damızlıkların kurbanlık yapılmaması uyarısı

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, damızlık dişi küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kurbanlık olarak alınıp satılmaması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:27
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        Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten damızlıkların kurbanlık yapılmaması uyarısı
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        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, damızlık dişi küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kurbanlık olarak alınıp satılmaması gerektiğini belirtti.

        Havza'da kurulan hayvan pazarını ziyaret eden Genç, damızlık değeri yüksek dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

        Hayvan varlığının korunması ve hayvancılığın sürdürülmesi için damızlık vasfı olan dişi hayvanların korunması gerektiğini vurgulayan Genç, "Damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarımızın kurbanlık olarak değerlendirilmemesini özellikle istiyoruz. Bunu ülkemizin geleceği açısından önemli görüyoruz. Damızlık değeri olan hayvanlarımızı Kurban Bayramı veya kasaplık olarak değerlendirirsek, yarın buzağı elde edemeyeceğiz." dedi.

        Genç, vatandaşlardan alacakları kurbanlıkların küpesinin ve pasaportuna, büyükbaş hayvanların 2 yaşını, küçükbaş hayvanların ise 1 yaşını doldurmuş olmasına dikkat etmelerini istedi.

        Gebe, yeni doğum yapmış dişi, gözünde salgı olan, topallayan, vücudunda şişlik yada yara bulunan hayvanların satın alınmaması gerektiğini belirten Genç, şunları kaydetti:

        "Bu hayvanların kurbanlık olarak kesilmesi dinimizce de yasaklanmıştır. Hayvanların küpe numaraları ile pasaportunda bulunan numaranın mutlaka birbiriyle örtüşmesi gerekir. Hayvan taşıyacak araç sahiplerinin nakliyeci yetki belgesi bulunmalıdır. Hayvanların bakımından sorumlu kişi de bakıcı yeterlilik belgesi almalıdır. Belirtilen şartlara haiz olmayan hayvanlar için kesinlikle veteriner sağlık raporu düzenlenemeyecek ve bu hayvanların pazarlanmasına izin verilmeyecektir. Aksine hareket edenler hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca kesilen kurbanlıkların kulak küpelerinin ilgililere teslim edilmesi, hayvan nüfusunun kontrolü için önemlidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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