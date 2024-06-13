Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten damızlıkların kurbanlık yapılmaması uyarısı

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, damızlık dişi küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kurbanlık olarak alınıp satılmaması gerektiğini belirtti.

Havza'da kurulan hayvan pazarını ziyaret eden Genç, damızlık değeri yüksek dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Hayvan varlığının korunması ve hayvancılığın sürdürülmesi için damızlık vasfı olan dişi hayvanların korunması gerektiğini vurgulayan Genç, "Damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarımızın kurbanlık olarak değerlendirilmemesini özellikle istiyoruz. Bunu ülkemizin geleceği açısından önemli görüyoruz. Damızlık değeri olan hayvanlarımızı Kurban Bayramı veya kasaplık olarak değerlendirirsek, yarın buzağı elde edemeyeceğiz." dedi.