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        Havza'da Kurban Bayramı tedbirleri alındı

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz Kurban Bayramı öncesi ve sonrası için Havza Belediyesi tarafından bir dizi tedbir alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:09
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        Havza'da Kurban Bayramı tedbirleri alındı
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        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz Kurban Bayramı öncesi ve sonrası için Havza Belediyesi tarafından bir dizi tedbir alındığını bildirdi.

        Belediye Başkanı Murat İkiz, yaptığı açıklamada Havza Belediyesi tarafından bayram öncesi ve bayram sonrası için Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçe Şefliği olmak üzere ilgili birimlerde görevlendirmeler yapıldığını, bayram öncesi ilçe genelinde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.

        İkiz, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları kapsamında bir dizi tedbir alındığını da belirterek, "Havza Belediye Başkanlığı olarak halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirlerimizi aldık. Belediyemize bağlı birimlerimizce ilçemizin temizliği ve halkımızın rahatı için her türlü çalışma planı yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bayram boyunca görevinin başında olacak ve çalışmalarına devam edecek." dedi.

        Vatandaşlardan çevre temizliğine dikkat etmelerini isteyen İkiz, "Halkımızdan ricamız hem çevre hem de kendi sağlığımız için kesmiş oldukları kurbanların kullanılmayan atıklarını gelişi güzel atmamalarıdır. Kurban atıkları, hastalıklı organları sokağa atılmayacak, kedi köpek gibi hayvanlar tarafından çıkarılmayacak derinlikte çukurlara gömülmesi gerekmekte. Hayvan pazarımız açık olduğu sürece veteriner hekimimiz tarafından da kurbanlık alanlara yardımcı olunmakta. Bunların yanı sıra zabıta ilçeye dışarıdan gelen misafirlere her konuda yardımcı olacak. Vatandaşlarımızın İlçe Kurban Komisyonu kararlarına uygun hareket etmeleri hem bizlerin iş yükünü azaltacaktır hem de çevre temizliğine katkı sunacaktır. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, Cenabı Mevla'dan kesmiş oldukları ve kesecek oldukları kurbanların kabulünü niyaz ederim." dedi.

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