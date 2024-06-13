Havza'da Kurban Bayramı tedbirleri alındı

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz Kurban Bayramı öncesi ve sonrası için Havza Belediyesi tarafından bir dizi tedbir alındığını bildirdi.

Belediye Başkanı Murat İkiz, yaptığı açıklamada Havza Belediyesi tarafından bayram öncesi ve bayram sonrası için Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçe Şefliği olmak üzere ilgili birimlerde görevlendirmeler yapıldığını, bayram öncesi ilçe genelinde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.

İkiz, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları kapsamında bir dizi tedbir alındığını da belirterek, "Havza Belediye Başkanlığı olarak halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirlerimizi aldık. Belediyemize bağlı birimlerimizce ilçemizin temizliği ve halkımızın rahatı için her türlü çalışma planı yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bayram boyunca görevinin başında olacak ve çalışmalarına devam edecek." dedi.