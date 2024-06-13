Terme HEM yıl sonu sergisi açıldı

Terme Halk Eğitimi Merkezi (HEM) yıl sonu sergisi düzenlendi.

Terme HEM tarafından açılan kurslara katılan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi, beğeniye sunuldu.

Kaymakam Metin Maytalman, kursiyerlerin tasarımlarını oluşturan usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de yıl boyu özveri ile çalışan kurs öğreticilerini ve kursiyerleri tebrik ederek, "Açılan bu kurslar hayat boyu öğrenmenin temel taşıdır. Bu vesile ile el emeği göz nuru ürünleri yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.