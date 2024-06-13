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        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 5 ayında 562 bin 667 yolcuya hizmet verdi

        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 5 ayında 562 bin 667 yolcuya hizmet sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:34 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:34
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        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 5 ayında 562 bin 667 yolcuya hizmet verdi
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        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 5 ayında 562 bin 667 yolcuya hizmet sunuldu.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda mayıs ayında yolcu trafiği iç hatlarda 99 bin 538, dış hatlarda 13 bin 214 olmak üzere 112 bin 752 olarak gerçekleşti.

        Havalimanında iç hatlarda 968, dış hatlarda ise 128 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise mayıs ayında 968 ton oldu.

        Yılın ilk 5 aylık döneminde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 562 bin 667, uçak trafiği 5 bin 358, yük trafiği ise 4 bin 958 ton oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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