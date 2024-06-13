Terme'de bayram tatili öncesinde trafik ekipleri bilgilendirme yaptı
Samsun'un Terme ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındı.
Samsun'un Terme ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terme Otogarı'nda faaliyet gösteren otobüs firmalarına, sürücü ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme uygulaması gerçekleştirdi.
Ayrıca yapılan denetim kapsamında durdurulan araç sürücülerine ve yolculara seyahatte uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ile genel trafik kuralları hakkında uyarıda bulunuldu.
Ekipler, uyulması ve dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili 200 broşür dağıttı.
Yapılan çalışmalarda 160 araç ve 1200 yolcuya ulaşıldı.
Ekipler tarafından bilgilendirme ve denetim çalışmaları, bayram tatili boyunca devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.