Terme'de bayram tatili öncesinde trafik ekipleri bilgilendirme yaptı

Samsun'un Terme ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terme Otogarı'nda faaliyet gösteren otobüs firmalarına, sürücü ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme uygulaması gerçekleştirdi.

Ayrıca yapılan denetim kapsamında durdurulan araç sürücülerine ve yolculara seyahatte uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ile genel trafik kuralları hakkında uyarıda bulunuldu.

Ekipler, uyulması ve dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili 200 broşür dağıttı.