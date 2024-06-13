Ankara-Samsun istikametinde 14-16 Haziran tarihlerinde ağır vasıtaların seyrine kısıtlama

Samsun Valiliği, İçişleri Bakanlığının Taşıt Tedbirleri Genelgesi kapsamında Ankara-Samsun istikametinde 14-16 Haziran tarihleri arasında ağır vasıta araçların seyrine kısıtlama getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2024 Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastladığı belirtildi.

Vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine gidebileceği ve taşıt trafiğinin yoğunlaşabileceği vurgulanan açıklamada, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü veya yaralanmalı kazaların önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker gibi araçların Ankara-Kırıkkale-Samsun istikameti ve arada kalan girişler dahil olmak üzere seyirlerine kısıtlama getirildiği aktarıldı.