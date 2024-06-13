Samsun polisi bayram öncesi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.
Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında bayram öncesi ile bayram sürecinde yapılacak alışverişlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak ve önleyici tedbirlerin alınması için broşür hazırladı.
Ekipler, İlkadım ilçesinde halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda broşür dağıtıp, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
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