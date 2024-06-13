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        Samsun polisi bayram öncesi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:28 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:28
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        Samsun polisi bayram öncesi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi
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        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

        Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında bayram öncesi ile bayram sürecinde yapılacak alışverişlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak ve önleyici tedbirlerin alınması için broşür hazırladı.

        Ekipler, İlkadım ilçesinde halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda broşür dağıtıp, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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