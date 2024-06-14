Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemal Paşa Mahallesi'nde O.S'nin (39) ikametinde arama yaptı.
Aramada 21,29 gram esrar, 7 kök hint keneviri, kurusıkı tabanca, 0,81 gram esrar tohumu ile 5 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
O.S. gözaltına alındı.
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