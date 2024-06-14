Samsun'da kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
R.A. (70) idaresindeki 55 EA 046 plakalı kamyonet, dün Yeni Köseli Mahallesi'nde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul birinci sınıf öğrencisi R.K'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü ise Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
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